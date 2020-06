NVM: duurdere huizen meer in trek

De woningverkopen liggen ondanks de coronacrisis weer op hetzelfde niveau als in 2019. In mei zijn er wekelijks zo’n 4000 woningen te koop gezet. In de laatste week van de maand werden er 3700 woningen verkocht. Niet eerder in 2020 waren er dat in een week zo veel, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Met name de verkoop van woningen in de hogere prijsklassen is aangetrokken. Waar in de eerste maand van de coronacrisis slechts 12 procent van de verkopen een woning was van 500.000 of meer, was dit in mei 17 procent. Er werden ook meer huizen verkocht in deze prijsklassen dan een jaar eerder.

Vanaf het moment dat de ‘intelligente lockdown’ werd aangekondigd, was volgens de NVM in alle prijsklassen ‘een dip in de verkoopcijfers’ te zien. De markt is inmiddels aangetrokken.

De gemiddelde prijs van een verkochte woning steeg de afgelopen maand van 335.000 naar 345.000 euro. Zeker de helft van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. “Ik wijt dit aan het nog steeds grote tekort van beschikbare woningen. De woningnood is nog lang niet opgelost, dat blijkt”, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen.