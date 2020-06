Johnson en Macron eens over intensievere brexit-onderhandelingen

De Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron zijn het erover eens dat de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geïntensiveerd moeten worden. Dat hebben de twee volgens een woordvoerder van Johnson uitgesproken tijdens een ontmoeting in Londen. Macron was daar ter gelegenheid van het tachtigste verjaardag van een beroemde toespraak van de toenmalige Franse generaal en latere president Charles de Gaulle vanuit de Britse hoofdstad tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De onderhandelingen tussen de Britten en de EU verliepen de afgelopen maanden moeizaam terwijl er voor het einde van het jaar toch een akkoord moet liggen om een no-dealbrexit te voorkomen. Johnson liet aan Macron weten dat langdurige onderhandelingen tot in de herfst wat hem betreft niet nuttig zijn. Macron op zijn beurt liet weten dat Frankrijk nog altijd voorstander is van het bereiken van een deal over de brexit.

Het Verenigd Koninkrijk is eind januari uit de Europese Unie gestapt. Daarna ging een overgangsfase tot het einde van het jaar in, waarin de Europese regels op de Britse eilanden van kracht blijven. Voordat die overgangsperiode is afgelopen moet er een akkoord liggen. De regering van Johnson weigert de overgangsperiode te verlengen, ook al was dat wel mogelijk.