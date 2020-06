Miljardenverlies cruisebedrijf Carnival door crisis

De Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival is in het afgelopen kwartaal diep in de rode cijfers beland door de coronacrisis. De cruiseschepen van de maatschappij liggen al maanden voor anker, maar veel kosten lopen door.

Het nettoverlies in het op 31 mei afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg bijna 4,4 miljard dollar, tegen een winst van 451 miljoen dollar een jaar eerder. Over de afgelopen zes maanden verscheen een min onder de streep van bijna 5,2 miljard dollar.

Vanwege de virusuitbraak stopte Carnival medio maart met cruises. Het bedrijf is bezig om maatregelen te treffen rond bijvoorbeeld gezondheid en hygiĆ«ne zodat er weer geleidelijk kan worden begonnen met varen, maar dat zal pas op z’n vroegst dit najaar zijn. Om de crisis het hoofd te bieden is het bedrijf waar mogelijk kosten aan het verlagen en werd extra financiering aangetrokken.

Ook branchegenoten als Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line zijn hard geraakt door de coronapandemie.