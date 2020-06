Minder bedrijven zijn failliet gegaan vorige week

Het aantal faillissementen van bedrijven en eenmanszaken is vorige week uitgekomen op zestig, elf minder dan een week eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groothandel telde het grootste aantal bedrijven die failliet gingen. In die branche vielen negen ondernemingen om. Bij de eet- en drinkgelegenheden werden zeven faillissementen geregistreerd. Ook in de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals juridische dienstverlening of architecten- en reclamebureaus gingen zeven bedrijven failliet. Daarmee was wel sprake van een stijging ten opzichte van de vorige meting.

Verder lichtte het CBS een stijging in het aantal failliete ondernemingen in de kappers- en schoonheidsverzorging uit. Daar gingen vier bedrijven failliet, het hoogste aantal in deze branche in een week tot nu toe dit jaar. Gemiddeld ging er sinds de jaarwisseling één bedrijf per week op de fles in die sector.

Het CBS rapporteert wegens de coronacrisis wekelijks het aantal faillissementen, om zo de impact van de virusuitbraak inzichtelijk te maken. Sinds de jaarwisseling is over 1787 bedrijven of instellingen een faillissement uitgesproken. Dat zijn er 66 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.