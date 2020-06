EU-leiders over een maand ‘echt’ bijeen voor geldtop

EU-president Charles Michel legt volgende maand “concrete voorstellen” over de Europese meerjarenbegroting en een herstelplan aan de EU-leiders voor die moeten leiden tot een akkoord. Dat zei hij na afloop van het eerste EU-overleg op het hoogste niveau sinds de uitbraak van het coronavirus over de miljarden die de lidstaten de komende jaren in de unie en het economisch herstel willen steken. Het is de bedoeling en ieders wens om half juli fysiek, in het echt, bij elkaar te komen in Brussel omdat via videoverbinding niet echt zaken kunnen worden gedaan.

De 27 legden in deze “eerste, oriĆ«nterende top” vooral hun meningen en bezwaren op tafel over de voorstellen. Michel zei ingenomen te zijn met de bereidheid van de leiders om vaart te zullen zetten achter de begrotingsonderhandelingen, die traditioneel al moeilijk zijn maar door de toevoeging van een herstelfonds vanwege de coronacrisis nog ingewikkelder lijken te worden. “We onderschatten de problemen niet”, zei hij.

Zowel over de omvang van de plannen voor totaal 1850 miljard euro (1100 miljard euro voor de zevenjaarsbegroting plus 750 miljard voor het herstelplan) als de manier waarop de lidstaten steun zouden moeten krijgen zijn de lidstaten verdeeld. Zo wil Nederland dat de ‘coronasteun’ via leningen wordt gegeven, niet via subsidies.

Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het essentieel dat er geen tijd verloren gaat. Ze zei dat de leiders het unaniem eens zijn dat de coronacrisis een ambitieuze aanpak rechtvaardigt. Bondskanselier Angela Merkel zei na afloop dat het tijd is “om elkaar tegemoet te komen”.