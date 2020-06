Fed-voorzitter: economisch herstel van crisis wordt uitdagend

Het economisch herstel van de Verenigde Staten van de coronacrisis zal uitdagend worden en er is geen snelle oplossing. Dat zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken.

Volgens Powell zal de Amerikaanse economie uiteindelijk weer uit het dal klimmen, maar zal dit tijd en werk nodig hebben. “Het pad voor ons wordt waarschijnlijk zeer uitdagend”, aldus de centralebankpresident, in een videoconferentie. Levens en levensonderhoud zijn verloren gegaan in de pandemie en de onzekerheid is groot, aldus Powell.

Powell verscheen eerder deze week in het Amerikaanse Congres om uitleg te geven over het beleid van de Fed tegen de crisis. Hij verklaarde toen al dat het nog altijd hoogst onzeker is hoe de Amerikaanse economie zich zal herstellen en dat het noodzakelijk is voor volledig herstel dat mensen vertrouwen hebben dat het virus onder controle is. Hij zei wel voorzichtige signalen van economisch herstel in de VS te zien.