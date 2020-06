Topman Microsoft steunt onderzoek naar machtsmisbruik appstores

Amerikaanse en Europese autoriteiten die op mededinging toezien, moeten onderzoek doen naar machtsmisbruik van appstores. Dat zei directeur Brad Smith van softwaremaker Microsoft. Volgens hem houden appstores eerlijke concurrentie tegen. Het mededingingsprobleem is nog groter dan bij Microsoft twintig jaar geleden, toen de softwaremaker met zijn besturingssysteem Windows als schuldige werd aangewezen voor het beperken van concurrentie, aldus Smith.

Smith deed geen directe aanval op Apple. Toch bevestigde een woordvoerder na zijn interview dat zijn commentaar wel op de appstore van het techconcern was gericht. Microsoft moet net zoals andere bedrijven tussen 15 en 30 procent van zijn omzet afstaan om de appstore te mogen gebruiken. “Zij stellen de toegangseisen samen en vragen iedereen om eraan te voldoen,” aldus Smith. “Het is tijd voor Washington of Brussel om een gesprek te voeren over de appstores, de regels die er zijn, de prijzen die gevraagd worden en of dit allemaal mag vanuit het perspectief van eerlijke concurrentie.”

De Europese Commissie is deze week begonnen met een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van techreus Apple met zijn appstore. Met name het verplichte gebruik van het betalingssysteem van Apple in die softwarewinkel wordt tegen het licht gehouden. Ook kijkt de Europese mededingingswaakhond naar betalingsdienst Apple Pay.