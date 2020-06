UWV: noodloket voor flexwerkers op maandag open

Het noodloket voor flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis, kan zoals gepland op maandag open. Dat meldde het UWV. Op vrijdag was het nog onduidelijk of de uitkeringsorganisatie de opening op maandag zou redden. Flexwerkers kunnen vanaf maandag 9.00 uur een aanvraag doen bij het UWV voor de zogeheten TOFA-regeling.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die in februari minimaal 400 euro verdienden, en in april minstens de helft daarvan verloren. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van bruto 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen. Met de TOFA-regeling is volgens een grove schatting van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees zo’n 200 miljoen euro gemoeid.

De uitkeringsorganisatie moest zijn best doen om de regeling snel in te voeren, vanwege de grote drukte met andere crisisregelingen en het stijgende aantal WW-aanvragen. Het UWV verwacht enkele duizenden aanvragen per dag voor de nieuwe regeling. Het streven is om binnen vier weken een beslissing te nemen. Bij een positieve beslissing keert de organisatie het geld binnen tien kalenderdagen uit. Aanvragen kunnen tot en met 12 juli ingediend worden.

Het UWV vraagt mensen die de regeling willen aanvragen om eerst na te gaan of ze voldoen aan alle voorwaarden. Dit kan voorkomen dat UWV veel tijd kwijt is aan het verwerken van aanvragen die tot een afwijzing leiden.