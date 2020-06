Duitse minister hoopvol over akkoord over Lufthansa

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz verwacht dat er een akkoord kan worden bereikt over de steunhulp om luchtvaartreus Lufthansa door de coronacrisis te loodsen. Het is volgens de minister de plicht van Duitsland om Lufthansa te helpen.

De grootste aandeelhouder van Lufthansa, miljardair Heinz-Hermann Thiele, liet eerder doorschemeren het niet eens te zijn met de voorwaarden van de staatssteun voor de luchtvaartmaatschappij. Hij praat daar maandag over met de verantwoordelijk minister. Het gaat om een steunpakket van bij elkaar 9 miljard euro.

Volgens Scholz is er een zeer goede discussie geweest en is samen met het management van Lufthansa aan een voorstel gewerkt dat ook de goedkeuring heeft van de Europese Unie. Hij benadrukte dat Lufthansa voor de crisis een zeer succesvol bedrijf is geweest. Daarmee heeft Berlijn volgens hem de plicht om het concern door de crisis te loodsen.

Duitsland wil het zwaar verlieslijdende Lufthansa redden door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro. Als voorwaarde voor goedkeuring van de steun vanuit Brussel moet Lufthansa een deel van de landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt en München inleveren.