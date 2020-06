Sterke stijging verkoop nieuwbouwwoningen in mei

De verkoop van nieuwbouwwoningen is in mei met 39 procent gestegen tot 3193 huizen in vergelijking met een jaar eerder. Door het grote woningtekort is er een zeer grote vraag naar nieuwbouwwoningen, aldus branchevereniging NVB-Bouw. De organisatie stelt wel dat het steeds lastiger wordt om geschikte locaties te vinden voor nieuwe woningen.

Volgens de brancheorganisatie was vooral in de provincies Zuid-Holland (763 verkochte nieuwbouwwoningen) en Noord-Brabant (533 verkochte nieuwbouwwoningen) de verkoop zeer hoog te noemen. De teller voor heel 2020 staat nu op 13.786 verkochte nieuwbouwwoningen, dat is 3 procent meer dan in 2019.

Bouwondernemers ervaren volgens NVB-Bouw ondanks de coronacrisis weinig problemen in de verkoopfase omdat er een zeer sterke vraag naar woningen is. Daarnaast draaide de bouw goed door in de afgelopen maanden dankzij veiligheidsmaatregelen op bouwlocaties tegen het coronavirus.

Bij het vergunningstraject worden wel problemen gezien. Dat komt bijvoorbeeld door ondercapaciteit bij gemeenten voor het verwerken van bouwplannen en vertragingen bij rechtbanken bij beroepsprocedures. Verder blijft het grote tekort aan geschikte locaties dat de woningbouw al sinds 2018 ervaart dus ook een grote uitdaging. Dit tekort neemt verder toe door de stikstof- en PFAS-problematiek. NVB-Bouw vindt dat investeringen in woningbouw moeten worden versneld en zegt dat het belangrijk is dat het Rijk lokale overheden financieel ondersteunt bij uitbreiding van hun activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening.