ABP: pensioenkorting nog niet definitief afgewend

Voor pensioenfonds ABP is de kans op een verlaging van de pensioenen in 2021 nog altijd “reëel”. Onlangs kwamen vakbonden, werkgevers en het kabinet een versoepeling van de regels voor pensioenkortingen overeen. Maar ook met die versoepeling is het grootste pensioenfonds van het land er niet gerust op dat kortingen zijn afgewend.

Bij het vaststellen of pensioenfondsen de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen is de dekkingsgraad belangrijk. Die laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij de overeenstemming in ‘de polder’ over de uitwerking van het pensioenakkoord, werd wegens de coronacrisis afgesproken dat pensioenfondsen niet hoeven te korten als ze per beloofde euro aan pensioen minimaal 90 cent in kas hebben.

ABP geeft aan dat dit de kans op pensioenkortingen inderdaad zou verkleinen, maar dat het nog altijd onzeker is of het fonds de ondergrens wel haalt. “Op dit moment verkeert ABP nog in de gevarenzone en is de kans op pensioenverlaging in 2021 reëel. We zullen eind van dit jaar de balans op moeten maken.” Eind mei had ABP per beloofde euro pensioen net geen 85 cent in de kas.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stuurde eerder deze week stukken over de uitwerking van het pensioenakkoord op naar de Tweede Kamer. ABP stelt in een reactie daarop dat het allereerst van belang is dat het akkoord wordt omgezet in wetgeving. Het pensioenfonds is positief over de aanpassing van het huidige pensioenstelsel. Dit zou beter passen bij deelnemers die gedurende hun carrière van baan wisselen. Daarnaast profiteren deelnemers sneller van economisch goede jaren dan in het huidige stelsel.