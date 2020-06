Trump na verwarring: handelsdeal met China volledig intact

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat het zogeheten fase 1-handelsakkoord met China “volledig intact” is. Eerder op dinsdag ontstond er verwarring over de deal toen Peter Navarro, een handelsadviseur van Trump, bij Fox News leek te suggereren dat het akkoord van tafel was.

“De handelsdeal met China is volledig intact”, zei Trump op Twitter. “Hopelijk blijven ze zich houden aan de voorwaarden van de overeenkomst!”

Gevraagd naar de status van de deal, suggereerde Navarro bij Fox News dat de overeenkomst “voorbij” was. Later reageerde de adviseur dat zijn uitspraken uit zijn verband zouden zijn getrokken en niets te maken hadden met de handelsovereenkomst.

De VS en China sloten in januari een fase 1-deal om een einde te maken aan de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Als onderdeel daarvan zouden de Chinezen meer landbouwgoederen uit de VS kopen. De Chinese regering zou onlangs importeurs die in staatshanden zijn hebben opgedragen er alles aan te doen om aan die beloofde hoeveelheden te komen.

Gevreesd wordt dat de oplopende spanningen tussen Washington en Peking hun weerslag zullen hebben op de handelsdeal. China kreeg felle kritiek van het Witte Huis over de nieuwe veiligheidswet voor Hongkong, omdat gevreesd wordt dat de autonome status van de stadstaat daarmee verdwijnt. Ook besloten de VS onlangs sancties op te leggen aan China vanwege de gevangenkampen voor Oeigoeren.