Ben & Jerry’s stopt met adverteren op Facebook

IJsmerk Ben & Jerry’s stopt per 1 juli met adverteren op Facebook en Instagram. De boycot is onderdeel van de Stop Hate for Profit-campagne die Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zijn begonnen. Hierbij wordt de socialmediagigant opgeroepen harder op te treden tegen racisme en haatdragende berichten.

De Stop Hate for Profit-campagne neemt het Facebook onder meer kwalijk dat het berichten niet verwijdert die oproepen tot geweld richting Black Lives Matter-demonstranten. Ook het aanmerken van de uiterst rechtse website Breitbart als vertrouwde nieuwsbron vinden de Amerikaanse burgerrechtenorganisaties een probleem.

Het plan is om de boycot in ieder geval de hele maand juli vol te houden, met als doel Facebook te dwingen tot verandering. Onder meer kledingmerken The North Face en Patagonia gingen Ben & Jerry’s voor.