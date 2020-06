‘Kleine horecazaken hebben niets aan nieuwe versoepeling’

Organisatoren van evenementen en horeca-eigenaren reageerden enthousiast op de woensdag aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Zij mogen per 1 juli binnen meer dan honderd mensen ontvangen, als die maar voldoende afstand houden. Maar veel kleinere horecazaken zijn minder te spreken over de versoepeling: bij hen is die ruimte er vaak niet.

Zo vraagt Dieuwke Simonis-Stellinga, eigenaar van restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe via een videoboodschap premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe regels voor de horeca op te stellen. “Nu wordt er van de horeca een plek gemaakt waar niemand meer wil zijn”, zegt de ondernemer. “Maak bijvoorbeeld voor binnenruimtes met goede ventilatie een regel dat er een bepaald aantal mensen per vierkante meter mag zitten. Dan hoeven wij niet continu te handhaven op de anderhalve meter afstand.”

Ger Couvreur, die al 35 jaar kastelein is van café ’t Tapperijke in Breda, kan met de 1,5 meterregel vijftien gasten in zijn kroeg ontvangen. “Dat kun je een paar weken en een paar maanden volhouden, maar als het zo doorgaat zou dat het einde kunnen betekenen. Als er niks binnenkomt, is er geen andere uitweg, dan gaat de sleutel om en dan is het klaar”, zei hij tegen Omroep Brabant.

De eigenaren van café-restaurant De Ontmoeting in Nijmegen trokken begin juni na bijna twintig jaar de stekker uit hun zaak. “Binnen en buiten op het terras hebben we in totaal 87 zitplaatsen. Als we ons aan de 1,5 meterregel houden, kan ik 22 gasten ontvangen en verlies ik 75 à 80 procent omzet. En dat verdien je niet meer terug, die verliezen lopen alleen maar op”, zei eigenaar Nicole de Roo eerder tegen het NOS Radio 1 journaal.

Veel horecaondernemers hebben dringend duidelijkheid nodig over hoe en wanneer verdere versoepelingen komen, zei KHN-directeur Dirk Beljaarts eerder. “Als die 1,5 meterregel blijft gelden, komen de meeste horecabedrijven niet verder dan 30 procent van hun bezoekerscapaciteit.” Ook toezeggingen over financiële steun zouden de ondernemers meer vertrouwen in de toekomst geven.