Nederlandse banken verleenden voor 17 miljard euro steun

Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronapandemie voor 17 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 152.000 ondernemers en bijna 32.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Volgens de NVB zwakt het aantal nieuwe aanvragen van financiering al enige tijd af. Dat komt doordat bedrijven in nood nu wat extra lucht hebben door coulance bij het aflossen of overheidssteun. Banken houden er tegelijkertijd rekening mee dat de roep om hulp later in de crisis weer luider wordt, als bijvoorbeeld overheidssteun wordt afgebouwd.

Ondernemingen kregen gedurende de crisis bijna 24.000 nieuwe financieringen van Nederlandse banken. Die zijn bij elkaar goed voor een waarde van 14 miljard euro. Op 4800 van deze leningen zit een garantie van de overheid.

Het aantal bedrijven en particulieren dat uitstel van betalingen kreeg, bleef de afgelopen maand nagenoeg gelijk. Bijna 32.000 consumenten kregen een aflossingspauze voor hun hypotheek of lening, waarmee 76 miljoen euro gemoeid was. Daarnaast kregen 128.000 bedrijven uitstel van betaling, voor een waarde van 3 miljard euro.

De NVB meldde verder dat er weer evenveel wordt gepind als vlak voor de coronacrisis. Per week werd er voor ruim 2,7 miljard met de pinpas betaald. De waarde van de contante betalingen aan de kassa ligt nog wel 30 procent lager dan voor de lockdown.