‘Beleggersvertrouwen bijna weer positief’

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is in juni opnieuw verder omhoog gegaan. Toch zijn beleggers nog net negatief gestemd, meldt ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer.

De graadmeter waarmee ING het vertrouwen meet kwam uit op een stand van 98 van een stand van 83 in mei. Alles onder een stand van 100 geeft een negatieve stemming weer, alles erboven een positieve.

Beleggers zagen de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille weer stijgen en denken dat dit de komende maanden voortzet. Ook de economische situatie in Nederland zien ze de komende maanden verder verbeteren.

Deze maand toonden beleggers zich nog wel wat voorzichtig. Bijna de helft handelde niet. Een kwart kocht meer aandelen dan dat ze verkochten. De komende maanden verwacht de helft van de ondervraagde beleggers extra aandelen te gaan kopen. Ze hinken echter op twee gedachten over waar ze hun geld in willen steken. Een fors deel wil investeren in bedrijven die door de coronavirus klappen hebben gekregen, terwijl een ander deel juist aandelen van ondernemingen wil kopen die nieuwe kansen hebben gekregen. Hoofd van het ING Investment Office Bob Homan herkent dat beeld ook terug van de beurs. “De ene dag springen de achterblijvers eruit en de volgende dag als er toch weer wat corona-angst in de markt komt, zijn het juist de it-aandelen die het meest profiteren van bijvoorbeeld thuiswerken en online winkelen.”