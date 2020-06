‘Duitsland grijpt in bij financieel toezicht na val Wirecard’

De Duitse regering is van plan het financieel toezicht op grote beursgenoteerde bedrijven om te gooien door het boekhoudschandaal bij betalingsverwerker Wirecard. De private organisatie die nu nog in opdracht van de overheid de boekhouding van beursgenoteerde bedrijven controleert, wordt mogelijk maandag al de wacht aangezet. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Het toezicht op accountants van beursgenoteerde bedrijven ligt nu nog bij de Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), een privaat bedrijf met slechts vijftien medewerkers. De Duitse autoriteit voor financiële markten, de BaFin, geeft deze instelling in de huidige opzet van het toezicht opdracht om onderzoek te doen naar vermeende misstanden. Zelf heeft de BaFin geen zeggenschap over het proces.

Deze constructie zou zich hebben gewroken bij Wirecard, waar onderzoek door de DPR amper op gang kwam na steeds hardnekkigere geruchten over boekhoudfraude. Onlangs maakte Wirecard bekend dat bijna 2 miljard euro die op de balans stond kwijt was, en mogelijk zelfs nooit had bestaan. Afgelopen week vroeg het betalingsbedrijf uit de toonaangevende DAX-index van de beurs in Frankfurt uitstel van betaling aan.

De kwestie leidde tot veel kritiek op de BaFin, die grote steken zou hebben laten vallen bij het financieel toezicht. In de nieuwe opzet zou deze federale instelling zelf het heft in handen kunnen nemen bij onderzoek naar onregelmatigheden in de boekhouding, aldus Financial Times.