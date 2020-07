Ook Ierse piloten Ryanair akkoord met loonoffer

Ook de Ierse piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn akkoord gegaan met een loonsverlaging van 20 procent over vier jaar, om banen te behouden. Eerder sloot het bedrijf al een akkoord met zijn Britse piloten.

Ryanair-topman Michael O’Leary dreigde eerder met het schrappen van 3500 banen als er geen loonsverlaging geaccepteerd werd. De salarisverlaging werd uiteindelijk geaccepteerd door alle Ierse Ryanair-piloten. In de overeenkomst is naast salarisverlaging afgesproken dat piloten flexibelere werktijden en verbeterd jaarlijks verlof krijgen.

Ook met de vakbonden voor het Ierse en Britse cabinepersoneel werd een deal gesloten. Zij leveren over vier jaar 10 procent aan salaris in. Het cabinepersoneel moet zich daarover nog uitspreken. Ryanair verkeert evenals branchegenoten in zwaar weer door het instorten van het passagiersvervoer door de coronacrisis.