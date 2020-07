Uber lijft maaltijdbezorger Postmates in

Uber Technologies, het bedrijf achter taxi-app Uber en maaltijdbezorgbedrijf Uber Eats, lijft het Amerikaanse Postmates in. Voor de branchegenoot op het vlak van maaltijdbezorging telt Uber bijna 2,7 miljard dollar neer. De deal wordt volledig in aandelen afgehandeld.

Eerder werd er door Postmates nog nagedacht over een beursgang. De onderneming registreerde haar beursplannen al begin vorig jaar, maar zette de stap toch niet.

De nieuwe deal past in een reeks overnames en financieringen in de sector. Zo roerde Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, zich al met de fusie tussen het Britse Just Eat en Takeaway.com en door de overname van Grubhub. Ook Uber was geïnteresseerd in die laatste partij, maar trok zich op het laatste moment terug. Waarschijnlijk stuit de overname van Postmates door Uber op minder mededingingsbezwaren.

Door de deal gaat UberEats rivaal Grubhub voorbij op de Amerikaanse markt, maar het nieuwe bedrijf wordt niet zo groot als marktleider DoorDash. De overname kan naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond. De directies van beide bedrijven staan achter de transactie en aandeelhouders die goed zijn voor een meerderheid van de stukken in Postmates hebben eveneens hun steun toegezegd.