Brussel: veel diepere recessie in EU door lockdowns

De Europese economie gaat dit jaar door een dieper dal dan Brussel nog maar twee maanden geleden verwachtte. In een nieuwe prognose rekent de Europese Commissie op een gemiddelde krimp van 8,7 procent in de eurozone, terwijl ze begin mei uitging van min 7,7 procent. Voor de zwaar door de epidemie getroffen zuidelijke lidstaten stelt het dagelijks EU-bestuur de cijfers fors naar beneden bij tot maar liefst -11,2 procent voor Italië, -10,9 voor Spanje en -10,6 voor Frankrijk.

“De economische gevolgen van de lockdown zijn heviger dan we aanvankelijk hebben ingeschat”, aldus vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. Voor Nederland blijft de verwachte krimp in 2020 6,8 procent. Ook het Europese herstel zal minder krachtig zijn dan verwacht. De commissie rekent op een economische groei in de eurolanden volgend jaar van gemiddeld 6,1 procent. Nederland blijft daar met 4,6 procent achter.