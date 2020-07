‘Huurprijzen vrije sector dalen in grote steden door corona’

De gemiddelde huurprijzen in de grote steden van Nederland zijn gedaald door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Die conclusie trekt huurplatform Pararius. Er worden op de woningsite meer appartementen in grote steden als Amsterdam en Den Haag aangeboden, mogelijk omdat expats wegblijven en de toeristische sector stil kwam te liggen door de coronacrisis.

In Amsterdam, Den Haag en Eindhoven is voor het eerst in jaren een lichte daling in de gemiddelde huurprijs in de vrije sector te zien. Dat zijn steden waar veel expats zich vestigen. “Expats hebben over het algemeen veel meer te besteden dan de gemiddelde Nederlandse huurder en ze huren voornamelijk woningen in het hoogste segment”, zegt directeur Jasper de Groot van Pararius. “Als de expats wegblijven, dan blijven die woningen leeg. Om leegstand te voorkomen worden de appartementen voor een lagere huurprijs aangeboden.”

Maar ook in middelgrote steden als Almere, Hilversum en Middelburg daalden de prijzen.

Landelijk steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector in het tweede kwartaal van 2020 met 2,4 procent. Nieuwe huurders betaalden 16,70 euro per vierkante meter per maand. Het is de kleinste prijsstijging in vijf jaar. De afvlakking van de huurprijsstijging is al sinds begin 2019 zichtbaar. Of de daling van de huurprijzen in de grote steden een voorbode is voor de rest van het land, is moeilijk te voorspellen volgens Pararius.

De gemiddelde huurprijs voor een woning steeg in Rotterdam en Utrecht wel. Dat komt volgens Pararius omdat er in die steden in het tweede kwartaal verhoudingsgewijs meer duurdere appartementen werden aangeboden dan eengezinswoningen.

Amsterdam is met ruim 23 euro per vierkante meter per maand de duurste Nederlandse stad om in te wonen. Friesland is de goedkoopste provincie om een woning te huren. Nieuwe huurders betaalden daar net geen 10 euro per vierkante meter per maand. De prijs per vierkante meter steeg in Friesland wel met bijna 5 procent.

De cijfers van Pararius zijn gebaseerd op 12.656 woningen die in het afgelopen kwartaal via het huurplatform zijn verhuurd.