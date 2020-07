Verzekeraars in trek op lager Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam liet dinsdag een klein verlies zien. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder en hielden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Op het Damrak waren de verzekeraars in trek na positief nieuws van De Nederlandsche Bank (DNB) over de sector.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 576,33 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 771,64 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,9 procent.

Aegon, NN Group en ASR stonden bovenaan de AEX met winsten van rond 2 procent. De verzekeraars mogen van DNB weer dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Volgens de centrale bank is de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt gebleven. ING en ABN AMRO zakten daarentegen zo’n 1 procent. De oproep van DNB aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen blijft staan. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 2 procent.

Bij de middelgrote bedrijven sloot verlichtingsbedrijf Signify de rij met een min van ruim 2 procent. Sterkste stijger was speciaalchemiebedrijf Corbion met een plus van dik 2 procent.

Op de lokale markt steeg Renewi 1,7 procent. De afvalverwerker heeft iets minder last van de coronacrisis dan waar het bedrijf eerder rekening mee had gehouden. Het bedrijf stelt in een kwartaalupdate dat de virusperikelen een impact hebben op het resultaat van 12 miljoen euro, waar rekening gehouden werd met 20 miljoen euro.

In Londen zakte Halfords 6 procent. De Britse motoren- en fietsenwinkel zag de omzet in het afgelopen kwartaal in totaal met 6,5 procent afnemen. De fietsenverkoop steeg in de dertien weken tot 3 juli met 57,1 procent, maar de omzet van de motorendivisie kelderde met 45,4 procent. De retailer trok zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar in vanwege de onzekerheid rond de coronapandemie.

De euro was 1,1283 dollar waard, tegen 1,1311 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 40,17 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 42,65 dollar per vat.