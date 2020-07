‘Justitie VS onderzoekt fraude bij het Duitse Wirecard’

Justitie in de Verenigde Staten doet een strafrechtelijk onderzoek bij Wirecard. Het Duitse fintechbedrijf zou een cruciale rol hebben gespeeld in frauduleuze bankpraktijken bij een onlinemarktplaats voor marihuana. Met de fraude zou een bedrag van 100 miljoen dollar zijn gemoeid, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het bedrijf zou naast het regelen van betalingen ook als handelsbank hebben opgetreden. Naar verschillende mensen in de top van Wirecard wordt onderzoek gedaan. Een woordvoerster van het betalingsbedrijf weigerde commentaar tegen de krant.

Wirecard ligt vanwege een boekhoudschandaal ook al in Duitsland onder vuur. Ook in die zaak is nog onderzoek gaande naar verschillende functionarissen van het bedrijf. Het betalingsbedrijf vroeg eerder faillissement aan. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van boekfraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij.