DNB: ondanks corona evenveel vertrouwen in financiële sector

Nederlanders blijven vertrouwen houden in banken, verzekeraars en andere financiële instellingen, ondanks zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek onder ruim 2400 huishoudens.

Waar mensen zich vooral zorgen over maken, is de impact van de corona-uitbraak op de economie, en dan pas hun eigen portemonnee. Daarna volgen zorgen over financiële instellingen. Huishoudens met lage inkomens maken zich logischerwijs meer zorgen over hun eigen financiën dan mensen met hogere inkomens. Personeel in de zorg en het openbaar bestuur maakt zich het minste zorgen, personeel in horeca, cultuur, sport en recreatie – sectoren die stilvielen door corona – het meest.

Nederlanders verwachten dat ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen problemen krijgen door corona, maar blijven wel vertrouwen houden in de eigen bank. Dat vertrouwen blijft even groot als vorig jaar. Dat komt door coronamaatregelen van banken, zoals het opschorten van winstuitkeringen aan aandeelhouders en het krijgen van extra kredietruimte.

Volgens DNB gaan er achter het stabiele vertrouwenscijfer wel sombere verwachtingen over de pensioenuitkering schuil. Een ruime meerderheid van de ondervraagden verwacht dat de pensioenuitkeringen lager of veel lager komen te liggen dan nu is toegezegd. Slechts een op de vijf ondervraagden gaat ervan uit dat hun pensioenuitkering zal zijn zoals beloofd.

DNB vroeg ook nog naar andere zaken, zoals het vertrouwen in de politiek en techreuzen. Het vertrouwen in de politiek groeide. Vertrouwde vorig jaar nog een derde van de ondervraagden de politiek, dit jaar is dat ruim de helft. Mensen vertrouwen het bedrijfsleven en de publieke sector wel meer dan de politiek. Alleen het vertrouwen in technologiebedrijven zoals Google, Apple en Facebook is nog steeds niet zo hoog, vergeleken met vertrouwen in het bedrijfsleven in het algemeen. Vorig jaar was er ook weinig vertrouwen in deze techgiganten.