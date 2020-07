Carnival wil weer gaan cruisen vanuit Duitsland en Italië

Cruisemaatschappij Carnival is van plan weer te gaan varen vanuit havens in Duitsland en Italië. Vanaf volgende maand moeten weer Duitse cruises gaan beginnen en daarna hoopt Carnival vanuit Italië te gaan cruisen, zei topman Arnold Donald van het Amerikaanse bedrijf tegen investeerders. Door de coronacrisis is de cruisesector buitengewoon hard geraakt omdat de schepen voor anker moesten gaan liggen.

Cruisebedrijven hebben nu voorzorgsmaatregelen getroffen tegen de virusuitbraak, bijvoorbeeld door veel minder mensen aan boord te laten en extra hygiëne. Volgens Donald zijn er veel boekingen binnengekomen voor cruises van het Duitse dochteronderdeel AIDA. In Italië wordt gevaren met het merk Costa Cruises.

Carnival, ook eigenaar van Holland America Line, leed net als branchegenoten Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line enorme verliezen door de coronacrisis. Nu de lockdownmaatregelen in veel landen worden versoepeld, hoopt de sector weer een beetje op te kunnen krabbelen. Het zal nog wel langere tijd duren voordat de gang van zaken volledig hersteld is, denken de bedrijven.