Gilead: hoopvolle testresultaten met coronamiddel remdesivir

Biotechnoloog Gilead Sciences heeft hoopvolle testresultaten behaald met zijn coronamedicijn remdesivir. Volgens het bedrijf blijkt uit klinische testen dat het sterfterisico van coronapatiënten met 62 procent is afgenomen na behandeling met remdesivir in vergelijking met standaardzorg.

Het Amerikaanse Gilead meldde verder dat het sterftecijfer van patiënten die met remdesivir werden behandeld op dag veertien van het onderzoek op 7,6 procent lag. Dat was 12,5 procent van de patiënten die het middel niet kregen toegediend. Daarnaast was na twee weken bijna driekwart van de coronapatiënten met remdesivir hersteld, tegen 59 procent van de patiënten die gewone zorg ontvingen.

De Amerikaanse autoriteiten gaven in mei versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Ook in andere landen is het middel beschikbaar gemaakt.