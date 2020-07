Sluiting fabriek Ford dreigt door gebrek aan motoren uit Mexico

Automaker Ford zal volgende week de assemblagelijnen in de Verenigde Staten moeten sluiten als tegen die tijd geen motoren uit Mexico arriveren. De productie van motoren is door Ford uitbesteed aan fabrieken in de Mexicaanse regio Chihuahua.

Dat meldt Christopher Landau, de Amerikaanse ambassadeur in Mexico, na een ontmoeting met een directielid van Ford. Vanwege de coronacrisis draaien de Mexicaanse fabrieken op gezag van de regering maar op halve kracht.

Mexico is een belangrijk onderdeel van een internationale toeleveringsketen die van cruciaal belang is voor Amerikaanse autofabrikanten. Vele Amerikaanse bedrijven hebben fabrieken buiten de VS vanwege de lagere arbeidskosten.