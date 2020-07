Trump: tweede handelsdeal met China nu onwaarschijnlijk

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het onwaarschijnlijk dat de gedeeltelijke handelsdeal met China een vervolg krijgt. De spanningen tussen de Verenigde Staten en het Aziatische land zijn daarvoor te gespannen, vertelde hij journalisten aan boord van zijn regeringsvliegtuig.

“Daar staat mijn hoofd nu niet naar”, antwoordde Trump op de vraag of er nieuwe handelsafspraken tussen de twee grootmachten in aantocht zijn. “De relatie met China is ernstig geschaad.”

De VS en China sloten begin dit jaar een gedeeltelijke handelsdeal, nadat ze elkaar anderhalf jaar lang hadden bestookt met extra importtarieven. Daarmee maakten ze een voorlopig einde aan hun handelsoorlog. Bij de ondertekening van de deal spraken ze af door te onderhandelen voor verdere handelsafspraken. Maar de spanningen tussen beide landen zijn de laatste tijd weer aan het oplopen, onder meer vanwege Hongkong.