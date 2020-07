HEMA moet miljoenen euro’s coronasubsidie terugbetalen

Het is sinds de uitbraak van het coronavirus beter gegaan met HEMA dan gedacht en daardoor heeft de winkelketen uiteindelijk meer coronasubsidie gekregen dan nodig. Het warenhuis kreeg een voorschot van 11,4 miljoen euro, maar verwacht daarvan 6 miljoen euro terug te moeten betalen. Dat bevestigt HEMA na berichtgeving door RTL Z.

Het bedrijf verwachtte bij de aanvraag van de subsidie dat de omzet door de coronacrisis veel verder in zou zakken dan uiteindelijk is gebeurd, onder meer doordat de Nederlandse winkels toch open konden blijven. “We hebben online ook veel meer verkocht. Sinds de uitbraak van het coronavrius is die omzet gemiddeld ongeveer verdubbeld ten opzichte van vorig jaar”, aldus een woordvoerder van HEMA.

Het warenhuis voldoet evengoed wel aan de voorwaarden voor de aanvraag van de NOW-regeling. Daarvoor moest de omzet met minstens 20 procent dalen. De regeling was opgezet om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Bedrijven konden, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.