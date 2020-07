Luchthaven Heathrow grijpt ‘coronarust’ aan voor onderhoud baan

De Londense luchthaven Heathrow grijpt het stilvallen van het vliegverkeer door de coronacrisis aan voor groot onderhoud aan een van de twee start- en landingsbanen van het vliegveld. Heathrow is normaal gesproken de drukste luchthaven van Europa, maar vanwege de virusuitbraak en de Britse quarantainemaatregelen voor passagiers uit het buitenland wordt veel minder gevlogen.

Volgens Heathrow gaat een van de banen de komende weken dicht voor voorbereidende werkzaamheden. Daarna zal die gedurende de dag worden heropend voor vliegverkeer, terwijl ’s nachts dan onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

De luchthaven zei dat er in juni 95 procent minder passagiers werden verwerkt dan vorig jaar. In april en mei was het ook al zeer rustig op Heathrow vanwege het coronavirus en de beperkende maatregelen om de uitbraak tegen te gaan.