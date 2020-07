Britse economie krabbelde in mei voorzichtig op van crisis

De economie van Groot-Brittanniƫ is in mei voorzichtig opgekrabbeld van de zware klappen eerder door de coronacrisis. Volgens het Britse statistiekbureau groeide de economie die maand met 1,8 procent vergeleken met april, toen nog een krimp van meer dan 20 procent was te zien.

De groei viel wel minder sterk uit dan gedacht, want economen rekenden in doorsnee op een plus van 5,5 procent. De Britse economie profiteerde in mei van de geleidelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen, waardoor het openbare leven weer langzaam op gang kwam. Ook gingen fabrieken weer open en werden bouwwerkzaamheden hervat.

In de periode van maart, april en mei was een economische krimp van ruim 19 procent te zien, onder druk van de lockdownmaatregelen.