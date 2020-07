Omzet bij supermarkten Jumbo flink omhoog in eerste jaarhelft

Supermarktconcern Jumbo heeft in de eerste helft van dit jaar een flink hogere omzet behaald in zijn supers. Volgens het bedrijf steeg de consumentenomzet met ruim 14 procent tot 5,1 miljard euro. Dat is een toename van 634 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder.

De omzet uit winkels die minstens een jaar zijn geopend steeg met 9,5 procent. Volgens Jumbo gaven klanten meer uit aan hun dagelijkse boodschappen tijdens de coronacrisis. De onlineverkoop klom met circa 50 procent.

Bij restaurantformule La Place bedroeg de omzet 33 miljoen euro tegen 82 miljoen euro een jaar eerder. Dat is volgens Jumbo het gevolg van de coronacrisis en sluiting van de twaalf Hudson Bay-vestigingen begin dit jaar.

Maandag werd nog bekend dat 23 vestigingen van La Place definitief sluiten. Het gaat om een aantal snelwegvestigingen, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden. Onder meer in Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda Hazeldonk, Gouda, Nieuwegein en Leiderdorp gaan filialen sluiten.

Jumbo zelf krijgt er dit jaar juist 25 nieuwe vestigingen bij, verwacht het bedrijf. Dat komt voornamelijk doordat panden van HEMA tot supermarkt worden omgebouwd en filialen van duurzaamheidssuper Marqt zijn ingelijfd. Daarnaast verwacht Jumbo in Belgiƫ, waar nu vier winkels staan, minstens nog eens vier filialen te hebben geopend. De van oorsprong Brabantse keten zou dan in totaal 697 winkels bezitten.

Het concern beroept zich erop met de uitbreiding duizenden nieuwe banen te creĆ«ren. Eind 2020 zou Jumbo 100.000 medewerkers moeten hebben. Op het hoofdkantoor verdwijnen er echter 300 arbeidsplaatsen door een reorganisatie om de structuur te vereenvoudigen. Voor zo’n 80 medewerkers wordt ontslag aangevraagd. Daarnaast worden 180 ondersteunende functies, zoals personeelsadministratie, uitbesteed aan externe partijen. Betrokken medewerkers kunnen ervoor kiezen mee te verhuizen naar die partners, aldus Jumbo.