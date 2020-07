Rabobank, Oprah en Jay-Z zien brood in havermelk van Oatly

Rabobank stapt samen met beroemdheden als Oprah Winfrey, Jay-Z en Natalie Portman in havermelkproducent Oatly. Ze willen de groei van dat Zweedse bedrijf aanjagen en meeliften op het succes van Oatly, dat al in twintig landen in de schappen licht.

Het financiële concern en de celebraties zijn onderdeel van een groep investeerders die 200 miljoen dollar in het bedrijf steken. Naar verluidt krijgt de groep, aangevoerd door investeerder Blackstone, daarmee circa 10 procent van Oatly in handen.

Oatly presenteert zichzelf nadrukkelijk als milieuvriendelijker, veganistisch alternatief voor zuivel. Zo zet het bedrijf op zijn verpakkingen cijfers over de invloed die de producten hebben op het broeikaseffect. Sinds vorig jaar maakt Oatly ook drank in Nederland. In Vlissingen produceert de onderneming zowel voor de Nederlandse markt als voor omliggende regio’s.