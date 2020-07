Swatch lijdt verlies en snijdt in personeelsbestand

Horlogemaker Swatch heeft in het eerste halfjaar dieprode cijfers geschreven doordat wereldwijd winkels de deuren moesten sluiten als gevolg van het coronavirus. Op het hoogtepunt van de lockdownmaatregelen was 80 procent van alle verkooppunten gesloten, waardoor de omzet bijna halveerde. Om weer winstgevend te worden, sneed het Zwitserse bedrijf versneld in zijn winkels en personeelsbestand.

In de eerste zes maanden leed Swatch, tevens verkoper van luxemerken Omega en Longines, een operationeel verlies van 327 miljoen Zwitserse frank (306 miljoen euro). Dat negatieve resultaat viel samen met een daling van de omzet met ruim 46 procent tot 2,2 miljard frank.

Swatch sloot in de eerste helft van dit jaar 260 van zijn winkels definitief, waardoor 2400 banen verloren gingen. In totaal kromp het aantal medewerkers van Swatch met 6,5 procent tot 33.700. Het is een van de meest drastische kostenmaatregelen van het bedrijf, dat ook bij de inkoop en op het vlak van productie en marketing besparingen doorvoerde.

Voor heel 2020 verwacht Swatch wel winstgevend te zijn. Naast de lagere kosten put het bedrijf hoop uit aantrekkende verkopen van zijn horloges in landen waar lockdowns zijn opgeheven. Zo stegen de verkopen in China in mei en juni hard.