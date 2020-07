Verrassende groei Chinese export in juni

China heeft in juni meer geëxporteerd dan een jaar eerder. Ook de import van het Aziatische land steeg op jaarbasis, meldt de Chinese douane. Economen verwachtten voor zowel de invoer als uitvoer juist een daling.

De export steeg met 0,5 procent, terwijl economen in doorsnee rekening hielden met een afname van 2 procent. De import klom met 2,7 procent, terwijl hier een daling van 9 procent werd voorspeld.

De aantrekkende invoer en uitvoer wijst op een stijgende vraag naar Chinese producten, nu veel economieën geleidelijk weer opengaan na lockdowns om het coronavirus te beteugelen. Tegelijkertijd was de handel in het eerste halfjaar veel minder dan een jaar eerder als gevolg van de coronacrisis. Het herstel blijft volgens kenners ook fragiel, aangezien in delen van de Verenigde Staten het longvirus weer aan een opmars bezig is.