Meer vrouwelijke dan mannelijke commissarissen benoemd

Het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is dit jaar sterk gestegen. Dat constateert belangenvereniging van institutionele beleggers Eumedion. Voor het eerst in de geschiedenis zijn op de gebruikelijke aandeelhoudersvergaderingen meer nieuwe vrouwelijke dan mannelijke commissarissen benoemd.

Inmiddels kennen AEX-bedrijven gemiddeld 19 procent vrouwelijke bestuurders. Vorig jaar was dat nog maar 10 procent. In een evaluatie van de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen staat verder dat 35 van de 67 nieuw voorgedragen commissarissen een vrouw betreft. Volgens Eumedion voldoen inmiddels alle AEX-ondernemingen aan het komende wettelijke quotum van ten minste een derde vrouwelijke commissarissen, uitgezonderd ABN AMRO.

Eumedion is met een hele reeks statistieken over de aandeelhoudersvergaderingen gekomen. Zo is op de vergaderingen dit jaar een recordaantal voorstellen verworpen. In totaal werden iets meer dan duizend voorstellen in stemming gebracht. Achttien voorstellen werden door de aandeelhouders verworpen en twintig voorstellen werden vóór de vergadering ingetrokken.

Het beloningsbeleid was dit seizoen veruit het meest controversiële onderwerp, aldus Eumedion. Een recordaantal van dertien voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid werd door de aandeelhouders verworpen of op het laatste moment ingetrokken. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) merkte onlangs al op dat dit hoge aantal niet alleen komt omdat aandeelhouders mondiger zijn geworden. Een belangrijke nieuwe richtlijn voor beursfondsen, speelt ook mee.