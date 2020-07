Positieve handelsdag op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen beleefden woensdag een goede handelsdag, geholpen door positieve testresultaten met een experimenteel coronavaccin van de Amerikaanse biotechnoloog Moderna. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van navigatiespecialist TomTom in de smaak bij beleggers. Chipmachinefabrikant ASML moest juist terrein prijsgeven na publicatie van kwartaalresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,9 procent op 577,56 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 772,66 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2 procent.

Volgens Amerikaanse wetenschappers heeft het coronavaccin van Moderna in de eerste testfase bij alle 45 proefpersonen voor antistoffen gezorgd. Daarnaast hebben de proefpersonen geen last gehad van noemenswaardige neveneffecten.

Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van bijna 6 procent. ASML was de sterkste daler in de hoofdindex met een min van 3,7 procent. De chipmachinemaker wist in het tweede kwartaal de omzet en winst op te voeren, mede dankzij de verschuiving naar thuiswerken vanwege de pandemie. Ook rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei in de rest van het jaar. Volgens analisten van KBC Securities viel de omzet in het afgelopen kwartaal wat tegen.

Bij de kleinere bedrijven maakte TomTom een koerssprong van bijna 10 procent. De navigatiespecialist zag de kwartaalomzet fors dalen door de coronacrisis en leed een verlies, maar volgens topman Harold Goddijn laten de operationele inkomsten wel herstel zien na het dieptepunt in april.

Op de lokale markt steeg Tie Kinetix 6,7 procent. Het softwarebedrijf heeft vooralsnog weinig last van de crisis. De vraag naar diensten en de orderinstroom blijven zich volgens het bedrijf naar verwachting ontwikkelen. Wel is met een aantal klanten, die wel last hebben van de coronamaatregelen, een verlenging van de betalingstermijn afgesproken of een andere regeling getroffen.

Tele2 kreeg er 3,5 procent bij in Stockholm dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van het Zweedse telecomconcern. Ook wil het bedrijf aandeelhouders belonen met een speciaal dividend. Het Britse modehuis Burberry zag de kwartaalomzet bijna halveren door de virusuitbraak en zakte 5,6 procent in Londen.

De euro noteerde op 1,1418 dollar, tegen 1,1399 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 40,68 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 43,28 dollar per vat.