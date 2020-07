Spotify breidt uit naar Rusland en twaalf andere landen

Spotify is vanaf woensdag in dertien nieuwe landen beschikbaar, waaronder Rusland. De grootste streamingdienst van muziek ter wereld breidt verder onder meer uit naar Oekraïne, Wit-Rusland en landen in de Balkan.

Volgens het Zweedse bedrijf worden streamingdiensten breed omarmd in de landen waar de dienst nu is gelanceerd. Rusland wordt gezien als een grote groeimarkt.

“De uitbreiding opent voor bijna 250 miljoen luisteraars wereldwijd de deur naar het ontdekken van nieuwe muziek en geeft lokale artiesten de kans om een enorm publiek te bereiken”, zegt Spotify-bestuurder Gustav Gyllenhammar. Als onderdeel van de uitbreiding heeft de streamingdienst tweehonderd nieuwe lijsten toegevoegd met nummers van lokale artiesten.

Spotify begon in 2008 en is nu in totaal in 92 landen beschikbaar.