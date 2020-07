Verkoop personenauto’s EU daalt in juni minder sterk

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is vorige maand met ruim 22 procent gedaald ten opzichte van juni vorig jaar, meldt de internationale autobrancheorganisatie ACEA. In mei was nog sprake van een daling met ruim 50 procent op jaarbasis en in april van een recordkrimp van 76 procent.

In totaal werden in juni 949.722 personenauto’s verkocht. In bijna de hele EU was er sprake van een afname. Alleen in Frankrijk was er ten opzichte van vorig jaar een toename van de verkoop van het aantal auto’s, met ruim 1 procent. In Nederland nam de verkoop van auto’s in juni af met ruim 39 procent.

In het eerste halfjaar van 2020 werden ruim 38 procent minder auto’s verkocht door de coronacrisis.

Autoverkopers hebben de afgelopen periode te maken gehad met gedwongen sluitingen van showrooms. Inmiddels zijn veel coronamaatregelen in Europese landen versoepeld. Maar dealers kampen nu nog altijd met problemen aan zowel de aanbod- als vraagkant. Door de coronacrisis is het vertrouwen onder consumenten hard gedaald, waardoor veel mensen de aankoop van een nieuwe auto uitstellen. Tegelijkertijd heeft de auto-industrie door fabriekssluitingen voor een groot deel stilgelegen.