Ericsson klaar om apparatuur Huawei in heel Europa te vervangen

Ericsson kan in het gat stappen wanneer behalve het Verenigd Koninkrijk meer Europese landen besluiten om apparatuur van Huawei te weren uit hun 5G-netwerken. Dat zei financieel directeur Carl Mellander tegen persbureau Bloomberg in een toelichting op de kwartaalcijfers van de netwerkleverancier.

Dinsdag werd bekend dat de Britse regering eist dat telecombedrijven de betrokkenheid van Huawei bij het Britse 5G-netwerk afbouwen. De VS zetten het Chinese bedrijf eerder op een zwarte lijst, omdat het een gevaar voor de nationale veiligheid zou zijn. Ook als meer Europese landen het voorbeeld van de Britten zouden volgen, zou Ericsson de extra productie en leveringen van apparatuur aankunnen, laat Mellander weten.

De omzet van Ericsson steeg in het tweede kwartaal van 2020 naar 55,6 miljard Zweedse kroon (5,4 miljard euro). Vorig jaar in dezelfde periode kwam de omzet uit op 54,8 miljard Zweedse kroon. Verder boekte Ericsson 2,6 miljard Zweedse kroon (250 miljoen euro) winst. Dat is 40 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Ondanks de onzekerheden van de coronacrisis ziet Ericsson geen reden om de doelen voor dit jaar en voor 2022 aan te passen. Beleggers konden de update van Ericsson wel waarderen. Het aandeel maakte vrijdag in de vroege handel in Stockholm een koerssprong van dik 8 procent.