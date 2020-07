‘Meeste bedrijven verwachten binnen jaar herstel van crisis’

De meeste bedrijven in Nederland verwachten binnen een jaar herstel van de coronacrisis, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Dat constateert Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), op basis van onderzoek.

Aan ongeveer achthonderd senior managers van uiteenlopende bedrijven was gevraagd om in te schatten hoeveel maanden het gaat duren voordat de omzet van hun organisatie weer terug is op het niveau van voor de crisis. Daarvan gaf 80 procent aan te verwachten dat hun omzet binnen een jaar weer terug op niveau is. De helft voorzag zelfs binnen een half jaar alweer op het oude omzetniveau te zitten. Gemiddeld dachten de organisaties dat dit ongeveer negen maanden gaat duren.

Volberda stelt dat de meerderheid van bedrijven uitgaat van een zogeheten V-vormige crisis die voor maart 2021 achter de rug is. Maar hij wijst erop dat er ook een kleine 20 procent is die weinig hoop heeft op snel herstel en uitgaat van een aanhoudende economische crisis. “Het is duidelijk dat organisaties die actief zijn in de cultuur, horeca, recreatie en sport vrij zwaar getroffen zijn door de corona-uitbraak. Dat geldt in mindere mate voor agrarische- en ICT-sectoren.”

Ongeveer een kwart van de ondervraagde bedrijven gaat korten op salarissen om de economische schok van de coronacrisis op te vangen. Van de ondervraagde bedrijven zei daarnaast 24 procent dat ze afhankelijk zijn geworden van overheidssteun als gevolg van de coronacrisis. Zo’n 58 procent stelde hiervan niet afhankelijk te zijn geworden.