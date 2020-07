‘Woningbouw dreigt stil te vallen door nieuwe geluidsregels’

De nieuwe berekeningen voor geluidsbelasting zullen ervoor zorgen dat de woningbouw stil komt te liggen. Daarvoor waarschuwen bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, investeerders, huiseigenaren en andere partijen in de sector in een brandbrief aan het kabinet. Ze roepen de politiek op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken.

Volgens de nieuwe regels die vanaf 2022 moeten gaan gelden, wordt geluidsbelasting op een andere manier berekend en moet deze van een nieuwe classificatie worden voorzien. Dat betekent volgens de briefschrijvers concreet dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie ‘slecht leefklimaat’ of zelfs ‘zeer slecht leefklimaat’ krijgen.

Volgens de klagers leidt de nieuwe aanvullingsregeling tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid, dat daardoor uitstel of afstel op de loer ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen. Dit terwijl er al sprake is van een enorme woningnood en bouwopgave. Het kabinet wil tegen 2030 namelijk zo’n 845.000 extra woningen gebouwd hebben.

De briefschrijvers maken zich ook zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Als er te veel onduidelijkheden kleven aan de randvoorwaarden voor woningbouw liggen vertragingen op de loer bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening. Daarbij is er in de sector al veel onduidelijkheid vanwege de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en coronacrises.

Volgens de ondertekenaars van de brief moeten in de komende jaren op grote schaal nieuwe duurzame wijken worden gebouwd die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50 procent van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. Door nu te investeren in de bouw help je ook de sector door de crisis heen, zo klinkt het.

De brief werd ondertekend door onder meer NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, de Woonbond, Vereniging Eigen Huis, de NVM en Vastgoed Belang.