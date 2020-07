Airbus krijgt miljoenenorder van Britse Defensie

Airbus Defence and Space gaat voor 550 miljoen euro een militaire communicatiesatelliet leveren aan het Britse leger. Dat heeft het bedrijf zondag bekendgemaakt.

Het Britse ministerie van Defensie heeft de order gegund aan het Europese concern voor luchtvaart, ruimtevaart en defensie, dat op papier zijn hoofdkantoor in Leiden heeft maar feitelijk zetelt in het Franse Toulouse. Airbus gaat de satelliet, genaamd Skynet 6, ontwerpen, bouwen en testen. De bedoeling is dat hij in 2025 wordt gelanceerd.

Het contract met de Britten omvat ook de ontwikkeling van technologische programma’s, nieuwe veilige telemetriesystemen, monitoring en controle, tests in de ruimte en updates van het huidige Skynet 5-systeem, dat sinds 2003 in gebruik is.

In 2019 haalde Airbus ruim driekwart van zijn omzet uit de commerciële vliegtuigbouw (77 procent, 54,8 miljard euro), gevolgd door de divisie Defence and Space (15 procent, 10,9 miljard) en Airbus Helicopters (8 procent, 6 miljard).

Defence and Space, dat onder meer Ariane-raketten bouwt voor ruimtevaartorganisatie ESA, kampte eerder met tegenvallers en uitblijvende orders, waardoor in februari een reorganisatie werd aangekondigd die ruim 2600 banen zou kosten. Ook bij de andere onderdelen van het concern verdwijnen duizenden banen.