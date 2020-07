Clouddivisie IBM groeit hard, maar corona drukt op resultaten

Het Amerikaanse technologieconcern IBM wist afgelopen kwartaal goede zaken te doen met zijn clouddivisie. Maar dat kon niet voorkomen dat de resultaten over de gehele linie omlaag gingen onder druk van de coronacrisis.

De inkomsten bij de clouddivisie stegen met 30 procent op jaarbasis tot 6,3 miljard dollar. Dit onderdeel is erg belangrijk voor IBM dat sterk in zet op alles wat met de cloud te maken heeft.

De totale opbrengsten zakten evenwel met ruim 5 procent tot 18,1 miljard dollar. IBM had er last van dat veel grote klanten in verband de virusuitbraak en economische neergang digitaliseringsprojecten uitstelden of vertraagden. Onder de streep bleef zo’n 1,4 miljard dollar over, waar een jaar terug nog 2,5 miljard dollar winst in de boeken ging.

Onlangs werd al bekend dat IBM bezig is het mes te zetten in het personeelsbestand vanwege moeilijkere marktomstandigheden. Het bedrijf wilde niet zeggen hoeveel banen precies komen te vervallen. Naar verluidt gaat het om duizenden arbeidsplaatsen, vooral in Noord-Amerika.