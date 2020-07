Vakbond in beroep tegen uitspraak ontslagronde KLM

Vakbond voor cabinepersoneel VNC gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechter dat KLM niet de laatst aangenomen werknemers als eerste hoeft te ontslaan bij een ontslagronde. De bond heeft dat besloten na een ledenraadpleging en heeft het gerechtshof Amsterdam gevraagd om een spoedappel. Mogelijk is er dan binnen enkele maanden een uitspraak.

VNC kreeg in een kort geding geen gelijk dat KLM het zogeheten last in, first out uit de cao moet hanteren bij een grote ontslagronde. KLM wilde liever een afspiegeling waarbij het personeel in leeftijdsgroepen wordt verdeeld. Volgens de rechter is dat ook de norm bij grote reorganisaties en kan daar alleen van afgeweken worden als er goed dichtgetimmerde afspraken in de cao staan, maar daarvan was volgens de rechter geen sprake.

Bovendien merkte de rechtbank op dat KLM bij het toepassen van last in, first out veel meer ontslagen nodig heeft om tot dezelfde kostenbesparing te komen omdat nieuw personeel meestal minder verdient. Verder zouden daardoor in de toekomst problemen voor het personeelsbeleid kunnen ontstaan.

VNC meent dat de rechter daarmee te kort door de bocht is gegaan. De bond wijst erop nooit akkoord te zijn gegaan met het verlaten van het principe van last in, first out. Ook benadrukt VNC dat KLM dat principe in december nog opnieuw is overeengekomen toen een nieuwe cao werd afgesproken. Volgens de vakbond moeten werknemers kunnen vertrouwen op de afspraken in de cao.