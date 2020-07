Europese Commissie prijst akkoord, maar betreurt wat sneuvelde

Het akkoord van de Europese leiders over een nieuwe EU-begroting en het coronaherstelfonds toont aan dat de Europese Unie ten onrechte traagheid en besluiteloosheid wordt verweten, vindt de Europese Commissie. Maar onder meer gezondheidszorg en migratie komen er wel bekaaid af, constateert commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De meerjarenbegroting en het herstelfonds, samen goed voor 1800 miljard euro, bewijzen volgens Von der Leyen dat de EU ook in een crisis “de moed en fantasie” vindt “om groot te denken”. Dat de EU altijd “too little, too late” handelt is een vooroordeel, zei ze meteen nadat de 27 Europese leiders het eens waren geworden. Ze wijst erop dat er pas een paar maanden geleden aan de plannen is begonnen.

Maar de leiders hebben wel danig geschrapt, geknipt en geschoven in de plannen. Voor de Europese Commissie belangrijke onderwerpen moeten het met soms vele miljoenen minder doen dan zij had voorgesteld.

Toch is het akkoord een grote stap naar herstel van de coronacrisis, meent Von der Leyen.