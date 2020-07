IMF: coronacrisis dreigt vrouwen extra op achterstand te zetten

Door de coronacrisis dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wereld verder op te lopen. Vrouwen zijn namelijk vaak de dupe bij economische tegenslag. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Als overheden de juiste maatregelen nemen kunnen ze voorkomen dat vrouwen onnodig veel op achterstand worden gezet.

Volgens de deskundigen van het IMF werken vrouwen vaker dan mannen in sociale sectoren, zoals toerisme, detailhandel of horeca. Juist deze sectoren worden het hardst geraakt door alle lockdowns en coronamaatregelen en de kans op baan- of inkomensverlies is voor dit werk groter. Ook zijn vrouwen door de bank genomen meer actief in de informele economie van ontwikkelingslanden. Dat betekent dat ze vaak zwart worden betaald en makkelijk op straat kunnen worden gezet.

Het IMF merkt op dat vrouwen zich ook meer dan mannen bezighouden met huishoudelijke taken en zorg voor kinderen. Als de scholen van kinderen gesloten zijn vanwege de virusuitbraak, maakt dit het lastig voor vrouwen om naast de zorg voor de kinderen ook nog betaald werk te hebben.

In veel arme landen speelt tijdens economische crisis nog een bijkomstig probleem. Daar verhinderen ouders hun kinderen, meestal de meisjes, dan om naar school te gaan. In plaats daarvan worden ze aan het werk gezet om geld te verdienen voor het gezin. Volgens het IMF is dit heel schadelijk voor de toekomstkansen van deze meisjes.

Het fonds adviseert overheden onder meer om kwetsbare groepen in de samenleving tegemoet te komen met een vorm van inkomensondersteuning. Ook pleit de organisatie voor maatregelen die helpen om zorgtaken in het gezin beter te verdelen. Zo hebben Oostenrijk, Italiƫ, Portugal en Sloveniƫ betaald verlof ingevoerd voor ouders met kinderen onder een bepaalde leeftijd. En Frankrijk heeft een ziekteverlofregeling uitgebreid naar ouders van wie de kinderen tijdelijk niet naar school kunnen en die niemand anders hebben die op de kinderen kan passen.