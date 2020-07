Microsoft profiteert nog altijd van thuiswerk

Softwarebedrijf Microsoft heeft ook in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar geprofiteerd van groei bij zijn clouddiensten. Zowel op zakelijk gebied, waar bedrijven thuiswerken mogelijk moesten maken, als bij de consumententak nam de vraag naar die diensten toe tijdens de coronacrisis. Ook de afdeling die de Xbox maakt deed het goed omdat mensen meer tijd thuis doorbrachten in de maanden april tot en met juni.

Tegenover de stijging bij de clouddiensten stond een daling van de verkoop van klassieke licenties voor softwarepakketten. Het professionele sociale netwerk LinkedIn had juist last van de zwakke arbeidsmarkt en minder uitgaven aan advertenties. Bij de Xbox-tak viel de omzet 65 procent hoger uit.

De omzet van Microsoft kwam 13 procent hoger uit op 38 miljard dollar. Onder de streep bleef daar 11,2 miljard dollar van over. Dat betekende een daling van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit kwartaal boekte Microsoft echter een eenmalige kostenpost van 450 miljoen euro voor de sluiting van zijn fysieke winkels, terwijl vorig jaar in dezelfde periode een belastingbate van 2,6 miljard dollar in de boeken ging.