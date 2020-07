Parlement Taiwan wil einde aan verwarring rond China Airlines

Het parlement van Taiwan heeft ingestemd met een voorstel om snel de naam van ’s lands grootste luchtvaartmaatschappij te veranderen. Die naam, China Airlines, zorgt internationaal voor te veel verwarring over het thuisland van de maatschappij.

De naam China Airlines verwijst terug naar de nasleep van de burgeroorlog tussen Chinese communisten en nationalisten. Die laatste vluchtten eind jaren veertig van het Chinese vasteland naar het eiland Taiwan, die formeel de Republiek China werd gedoopt.

Nu vinden volksvertegenwoordigers dat de naam China Airlines te veel lijkt op Air China, dat de nationale luchtvaartmaatschappij van grote buur Volksrepubliek China is. Die klacht leefde al langer in Taiwan, maar stak weer de kop op bij de leveringen per luchtvracht van medische hulpmiddelen tegen de coronapandemie. In sommige gevallen zouden de ontvangers de Taiwanese middelen voor Chinese hulp hebben aangezien.

In een aangenomen wetsvoorstel wordt het ministerie van Transport opgeroepen het merk China Airlines zodanig te veranderen dat het sneller als Taiwanees wordt herkend. Daarmee zouden de Taiwanese belangen in het buitenland beter worden behartigd.

Taiwan is sinds 1948 feitelijk een onafhankelijk land, maar wordt door maar weinig landen als zodanig erkend. De Volksrepubliek China beschouwt het eiland als afvallige provincie. Enkele critici van het nieuwe voorstel vrezen dat een naamsverandering van China Airlines voor extra spanningen met Peking zal zorgen.