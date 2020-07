Sterkste daling Nederlandse investeringen ooit gemeten in mei

De investeringen in Nederland waren in mei door de coronacrisis 18,8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste daling sinds het begin van de metingen in 2004. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De krimp is vooral toe te schrijven aan lagere investeringen in gebouwen, auto’s, vrachtwagens en machines. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei 2020 had drie werkdagen minder dan mei 2019. Volgens de zogenoemde investeringsradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de investeringen in juli minder gunstig dan in mei.

In april waren de investeringen 10,6 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.